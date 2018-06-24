Лидер рейтинга ATP сменится в шестой раз в сезоне

Лидер мирового рейтинга сменится в шестой раз в сезоне, при этом 36-летний Федерер второй раз подряд проведет на вершине только одну неделю. Шесть смен – рекорд ATP-тура с 1999 года, когда их было восемь.

32-летнему Надалю, который начнет свою 178-ю неделю в качестве №1, на «Уимблдоне» защищать четвертый круг, а Федереру – титул.