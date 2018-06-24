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Лидер рейтинга ATP сменится в шестой раз в сезоне

Федерер снова отдал титул Надалю

  • 24.06.2018 21:30
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
После поражения Роджера Федерера в финале турнира в Галле завтра первой ракеткой мира снова станет чемпион «Ролан Гаррос» Рафаэль Надаль.
 
Лидер мирового рейтинга сменится в шестой раз в сезоне, при этом 36-летний Федерер второй раз подряд проведет на вершине только одну неделю. Шесть смен – рекорд ATP-тура с 1999 года, когда их было восемь.
 
32-летнему Надалю, который начнет свою 178-ю неделю в качестве №1, на «Уимблдоне» защищать четвертый круг, а Федереру – титул.
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Источник — Sport.ua

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