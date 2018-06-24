Сергей Стаховский – Оскар Отте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

24-го июня на травяном челленджере в Великобритании Сергей Стаховский (№140 ATP) проведет финальный матч против Оскара Отте (№209 ATP) из Германии.
Начало поединка – не ранее 17:00 по Киеву.
Котировки букмекеров: 1,53 против 2,6.
Напомним, в полуфинале Стаховский переиграл американца Майкла Ммо.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
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