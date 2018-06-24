Сергей Стаховский – Оскар Отте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

4. залишити по 5 гравців, як у баскетболі5. штрафний майданчик зробити вузьким і довгим як у баск...

12:44 — Footbolboy

Он уже давно как не динамовец. Он Брандао обвинен в изнасиловании, так шо, школа Шахтера?

12:44 — airwolf77

вся высококлассность паРаши,а может ОАР,в системном допинге,почти во всех видах спорта -- результ...

12:43 — Владимир Копяк

У человека, который регулярно принимал алкоголь после физических нагрузок, идет стремительное отм...

12:33 — александр ковтун

гаденыш

12:32 — joe777

Ахметов твой все матчи в раше посещает и что??