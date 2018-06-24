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Сергей Стаховский – Оскар Отте. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала на турнире в Илкли

  • 24.06.2018 12:10
  • 260 просмотров
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bobrtimes.com. Сергей Стаховский
© bobrtimes.com. Сергей Стаховский

24-го июня на травяном челленджере в Великобритании Сергей Стаховский (№140 ATP) проведет финальный матч против Оскара Отте (№209 ATP) из Германии.

Начало поединка – не ранее 17:00 по Киеву.
 
Котировки букмекеров: 1,53 против 2,6.
 
Напомним, в полуфинале Стаховский переиграл американца Майкла Ммо.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua

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