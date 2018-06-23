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Стаховский пробился в финал турнира в Илкли

Украинский теннисист поборется за трофей

  • 23.06.2018 17:41
  • 474 просмотра
  • 1 комментарий
Метки
btu.org.ua
© btu.org.ua

Сергей Стаховкий в полуфинале травяного турнира в Илкли встречался с американцем Майклом Ммо.

И украинский теннисист добыл победу в двух сетах - 6:4, 7:5.

В финале Стаховский сыграет с немцем Оскаром Отте.

Сегодня ранее в женский финал этого турнира пробилась украинка Даяна Ястремская.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Andrian Harandzha
    online
      Andrian Harandzha, 23.06.2018 17:44
    +3
    Молодець. Перемоги в фіналі!
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