Стаховский пробился в финал турнира в Илкли

Т.е 1/8 мексиканцы пройдут только так?

Кто бы что не говорил, Германия сильная в футболе страна, элита, не думаю что они не выйдут из гр...

Да нет, совсем не так. Еще Леонид Данилович Кучма сокрушался страшно по этому поводу. Как нацчерт...

Кто из вас лично знает Неймара, что вы такие характеристики ему даете? Я не говорю, что он не так...

17:53 — pushkinn12

Реалу» больше не нужно соблазнять Де Хеа или Аллисона. Теперь в Мадриде есть Лунин.

17:51 — epikaey

Рад за парня, земляк, не думаю что закрепиться в Реале,но какой скачек в карьере, для других топ ...