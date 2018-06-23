Стаховский пробился в финал турнира в Илкли

Сергей Стаховкий в полуфинале травяного турнира в Илкли встречался с американцем Майклом Ммо.
И украинский теннисист добыл победу в двух сетах - 6:4, 7:5.
В финале Стаховский сыграет с немцем Оскаром Отте.
Сегодня ранее в женский финал этого турнира пробилась украинка Даяна Ястремская.
Источник — Sport.ua
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