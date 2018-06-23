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Стаховский рассказал о шансах в финале

Украинец рассказал о своих шансах на турнире в Италии

  • 23.06.2018 20:09
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btu.org.ua, Сергей Стаховский
© btu.org.ua, Сергей Стаховский
 
«Думаю, мы оба сыграли хорошо, эта был очень увлекательный матч, близкий по счету, было много геймов, где счет был ровно-больше, было много длинных розыгрышей. Майкл Ммо физически подготовлен, хорошо двигается, перекрывает весь корт, поэтому тяжело самому пробиться к сетке, ведь он играет довольно глубоко. Я просто удерживал свою подачу. К сожалению, когда он сделал брейк во втором сете, мне удалось подать только один раз первым мячом, а он отлично играл с приема, обвел меня "свечкой"... Определенно, это был один из лучших матчей, которые я сыграл здесь, самый зрелищный. С нетерпением жду финала.
 
По поводу моего соперника в финале, Оскара Отте, то он отлично выступает на этой неделе, здорово подает, играет агрессивно. Это точно будет упорный матч, много подач и тот, кто будет лучше подавать, думаю, будет иметь лучшие шансы. 
 
Какие впечатления от игры при заполненных трибунах? Это и так известно, что мы всегда играем для болельщиков, чтобы их порадовать. Фантастическая неделя в Илкли, надеюсь, что завтра будет также много людей, будет солнечная погода и мы получим удовольствие от финала».
 
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Источник — Большой теннис Украины

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