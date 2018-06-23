Стаховский рассказал о шансах в финале

«Думаю, мы оба сыграли хорошо, эта был очень увлекательный матч, близкий по счету, было много геймов, где счет был ровно-больше, было много длинных розыгрышей. Майкл Ммо физически подготовлен, хорошо двигается, перекрывает весь корт, поэтому тяжело самому пробиться к сетке, ведь он играет довольно глубоко. Я просто удерживал свою подачу. К сожалению, когда он сделал брейк во втором сете, мне удалось подать только один раз первым мячом, а он отлично играл с приема, обвел меня "свечкой"... Определенно, это был один из лучших матчей, которые я сыграл здесь, самый зрелищный. С нетерпением жду финала.

По поводу моего соперника в финале, Оскара Отте, то он отлично выступает на этой неделе, здорово подает, играет агрессивно. Это точно будет упорный матч, много подач и тот, кто будет лучше подавать, думаю, будет иметь лучшие шансы.

Какие впечатления от игры при заполненных трибунах? Это и так известно, что мы всегда играем для болельщиков, чтобы их порадовать. Фантастическая неделя в Илкли, надеюсь, что завтра будет также много людей, будет солнечная погода и мы получим удовольствие от финала».