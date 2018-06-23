Федерер 12-й раз вышел в финал турнира в Галле

Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира в Галле. Для теннисиста это 12-й финал этого соревнования.

В полуфинале Федерер в двух сетах справился с американцем Денисом Кудлой - 7:6, 7:5.

В финале Роджер сыграет с Борной Чоричем.

Для Федерера победа стала 172 на траве - до рекорда Джимми Коннорса лишь два триумфа.