Федерер 12-й раз вышел в финал турнира в Галле

Швейцарец Роджер Федерер вышел в финал турнира в Галле. Для теннисиста это 12-й финал этого соревнования.
В полуфинале Федерер в двух сетах справился с американцем Денисом Кудлой - 7:6, 7:5.
В финале Роджер сыграет с Борной Чоричем.
Для Федерера победа стала 172 на траве - до рекорда Джимми Коннорса лишь два триумфа.
Источник — Sport.ua
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