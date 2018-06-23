Ястремская – Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 июня на травяном 100-тысятнике в Великобритании украинка Даяна Ястремская (№151 WTA) сыграет полуфинальный поединок. Ее соперницей станет седьмая сеяная Екатерина Александрова из России (№112 WTA).
Время начала матча – 14:00 по Киеву.
Букмекеры больше верят в победу Даяны – 1,8. На Екатерину коэффициент – 2,1.
Напомним, в четвертьфинале Ястремская обыграла Хэрриет Дарт из Великобритании.
Источник — Sport.ua
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