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Ястремская – Александрова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/2 финала на турнире ITF в Илкли

  • 23.06.2018 13:06
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WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

23 июня на травяном 100-тысятнике в Великобритании украинка Даяна Ястремская (№151 WTA) сыграет полуфинальный поединок. Ее соперницей станет седьмая сеяная Екатерина Александрова из России (№112 WTA).

Время начала матча – 14:00 по Киеву.

Букмекеры больше верят в победу Даяны – 1,8. На Екатерину коэффициент – 2,1.

Напомним, в четвертьфинале Ястремская обыграла Хэрриет Дарт из Великобритании.

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Источник — Sport.ua

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