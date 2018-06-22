Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Илкли. Ястремская с боями вышла в полуфинал

В четвертьфинальном поединке украинка в трех сетах одолела Хэрриет Дарт из Великобритании

  • 22.06.2018 18:20
  • 202 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская
На травяном 100-тысячнике ITF в английском Илкли украинка Даяна Ястремская (№151 WTA)  пробилась в полуфинал соревновани.
 
Сегодня теннисистка в тяжелых трех сетах справилась с Хэрриет Дарт (№190 WTA)  из Великобритании.
 
Илкли. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 7:5, 6:7(4), 6:3
 
В следующем раунде Даяна встретится с седьмой сеяной Екатериной Александровой (№112 WTA) из России.
 
Напомним, в предыдущем круге украинка обыграла представительницу Таиланда Луксику Кумхум.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.