Илкли. Ястремская с боями вышла в полуфинал

На травяном 100-тысячнике ITF в английском Илкли украинка Даяна Ястремская (№151 WTA) пробилась в полуфинал соревновани.
Сегодня теннисистка в тяжелых трех сетах справилась с Хэрриет Дарт (№190 WTA) из Великобритании.
Илкли. 1/4 финала
Даяна Ястремская (Украина) – Хэрриет Дарт (Великобритания) – 7:5, 6:7(4), 6:3
В следующем раунде Даяна встретится с седьмой сеяной Екатериной Александровой (№112 WTA) из России.
Напомним, в предыдущем круге украинка обыграла представительницу Таиланда Луксику Кумхум.
Источник — Sport.ua
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