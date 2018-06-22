Илкли. Ястремская с боями вышла в полуфинал

18:50 — Андрій Ванчак

Плывет "звезда"...

18:50 — Станислав Матусевич

Только пришел домой. Леся удивить не смогла, и тут, как я понимаю, пока реваншем не пахнет.

18:48 — fedd1979

Ужас, що вона творить... Подача у румунки класна виходить. У Світоліної такі помилки, що мама дар...

18:48 — vit-2

Якось не переконливо грає Еліна: на першому прийомі румунка весь час подавала з другої подачі, на...

18:47 — Konov_81

спешит, от сюда много брака

18:47 — aleksanddr2018

Давай Элина, соберись и вынести эту Румкнку