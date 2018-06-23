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ЯСТРЕМСКАЯ: «Буду бороться за выход в финал турнира»

Юная украинская теннисистка готовится к полуфиналу

  • 23.06.2018 12:40
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btu.org.ua. Даяна Ястремская
© btu.org.ua. Даяна Ястремская

Сегодня в полуфинале травяного турнира в Илкли Даяна Ястремская встретится с россиянкой Екатериной Александровой.

«Я уже встречалась с ней в этом году и победила. Она - очень сильная теннисистка, поэтому я постараюсь показать свой лучший теннис. Надеюсь, я сыграю гораздо лучше, чем вчера, потому что если я буду играть с ней так, как сейчас, то не думаю, что у меня будут какие-то шансы на победу».

«Мне нужно хорошо восстановиться, а потом я постараюсь быть сконцентрированной, просто выйду на корт и буду бороться», - сказала Ястремская.

В 1/4 финала Даяна прошла британку Хэрриет Дарт.

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Источник — Большой теннис Украины

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