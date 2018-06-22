БУЗАРНЕСКУ: «Для меня честь обыграть Свитолину»

На травяном турнире в Бирмингеме румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску в двух сетах справилась с Элиной Свитолиной и вышла в полуфинал.
«Я очень довольна тем, как мне удалось сыграть. Провела хороший матч, была полностью сконцентрированной на результате. Элина - великолепная соперница, и для меня честь обыграть ее».
«Рада, что достигла того уровня, когда могу противостоять таким оппонентам», - сказала Бузарнеску.
На недавнем Ролан Гаррос Свитолина вылетела как раз от Михаэлы.
Источник — WTA
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