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БУЗАРНЕСКУ: «Для меня честь обыграть Свитолину»

Теннисистка справилась с Элиной Свитолиной

  • 22.06.2018 20:28
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wtatennis.com. Михаэла Бузарнеску
© wtatennis.com. Михаэла Бузарнеску

На травяном турнире в Бирмингеме румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску в двух сетах справилась с Элиной Свитолиной и вышла в полуфинал.

«Я очень довольна тем, как мне удалось сыграть. Провела хороший матч, была полностью сконцентрированной на результате. Элина - великолепная соперница, и для меня честь обыграть ее».

«Рада, что достигла того уровня, когда могу противостоять таким оппонентам», - сказала Бузарнеску.

На недавнем Ролан Гаррос Свитолина вылетела как раз от Михаэлы.

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Источник — WTA

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