Леся Цуренко – Барбора Стрыцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

22 июня на травяном Премьере в Бирмингеме вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) проведет поединок 1/4 финала против чешки Барборы Стрицовой (№24 WTA).
Матч будет сыгран вторым запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
Интересующий нас поединок начнется после завершения матча Рыбарикова – Якупович.
Букмекеры отдают предпочтение чешке – 1,6, победа украинки оценена коэффициентом 2,55. Теннисистки играли между собой один раз, уверенную победу одержала Цуренко (Нью-Хейвен-2015, хард).
Напомним, во втором круге Цуренко переиграла Дарью Касаткину.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.