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Леся Цуренко – Барбора Стрыцова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию поединка 1/4 финала на турнире в Бирмингеме

  • 22.06.2018 13:34
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
22 июня на травяном Премьере в Бирмингеме вторая ракетка Украины Леся Цуренко (№37 WTA) проведет поединок 1/4 финала против чешки Барборы Стрицовой (№24 WTA).
 
Матч будет сыгран вторым запуском на корте им. Энн Джонс. Ориентировочное время начала матча – 15:00 по Киеву.
 
Интересующий нас поединок начнется после завершения матча Рыбарикова – Якупович.
 

Букмекеры отдают предпочтение чешке – 1,6, победа украинки оценена коэффициентом 2,55. Теннисистки играли между собой один раз, уверенную победу одержала Цуренко (Нью-Хейвен-2015, хард).
 
Напомним, во втором круге Цуренко переиграла Дарью Касаткину.
 
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
 

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Источник — Sport.ua

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