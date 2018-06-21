Леся ЦУРЕНКО: «Касаткина очень талантливая, с ней тяжело играть»

Сегодня Леся Цуренко во втором раунде травяного турнира в Бирмингеме обыграла Дарью Касаткину и вышла в четвертьфинал турнира в Бирмингеме.

Украинка прокомментировала свою победу:

«Играть с Касаткиной было очень тяжело. Она такая талантливая, а также мой хороший друг. Я почувствовала на себе всю вариацию его ударов. В первом сете у меня было много трудностей, я думала, мол, а что я еще могу сделать? И в итоге сказала себе: «Ладно, ты делай то, что можешь». Терпение было ключевым фактором.

Уже дальше, может, где-то я немного и ошибалась, но чувствовала, что делаю все правильно. Я играла с позитивным настроем и верила, что все получится. Я большой фанат ее тенниса, мы хорошие друзья, я рада за Дарью и ее результаты. И для меня сегодня это просто отличная победа еще и потому, что соперница настолько хороша.

По поводу предстоящего четвертьфинала с Барборой Стрыцовой, то я видела ее матч с Гарбинье Мугурусой. Она играла хорошо, умно, показала идеальный теннис на траве. Это точно будет очень тяжелый матч, но я жду его. В Нью-Хейвене мы встречались несколько лет назад, но то был хард, поэтому я даже не хочу сравнивать.

Как буду восстанавливаться? Определенно меня ждет хороший ужин. И, да, в прошлый раз я сказала, что у меня тут никого нет, но теперь со мной есть мой физио, так что у меня уже есть команда. А так, что еще - массаж, процедуры по восстановлению и, возможно, горячая ванна».