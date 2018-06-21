ВИДЕО ДНЯ. Как Цуренко Касаткину обыграла

22:12 — александр ковтун

беру свои слова обратно... у месси не партнеры а клоуны.. жаль лучшего футболиста мира...((

22:12 — Denis Kryvulski

Мда) а Хорваты молодцы, хорошо играют! На ряду с Мексикой

22:11 — zhyr

прям місяць голкіперів бокопорів

22:11 — melhisidek777

Хочеться матюкатся...

22:11 — il_cetriolo

еееееееееееееееееее... голешник

22:10 — Denis Kryvulski

Месси клубный игрок. Роналду - универсальный игрок

22:06 — александр ковтун

аргентина выиграет этот чемпионат!

22:03 — Dmitriy Odnol'ko

на Врсалько чистая минимум желтая, Судья при этом даже фола не дает. Кому надо эта система Var