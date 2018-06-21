ВИДЕО ДНЯ. Как Цуренко Касаткину обыграла

21 июня украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал травяного Премьера в Бирмингеме. В матче второго круга украинка в трех сетах сломила сопротивление первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Отметим, что первый сет Цуренко проиграла со счетом 1:6.
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Источник — WTA
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