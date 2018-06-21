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ВИДЕО ДНЯ. Как Цуренко Касаткину обыграла

Украинка выбила из турнира в Бирмингеме первую ракетку России

  • 21.06.2018 21:49
  • 343 просмотра
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко
21 июня украинская теннисистка Леся Цуренко вышла в четвертьфинал травяного Премьера в Бирмингеме. В матче второго круга украинка в трех сетах сломила сопротивление первой ракетки России Дарьи Касаткиной. Отметим, что первый сет Цуренко проиграла со счетом 1:6.
 
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Источник — WTA

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