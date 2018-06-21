Ястремская – Кумхум. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 июня на травяном 100-тысятнике в Великобритании украинка Даяна Ястремская сыграет поединок второго круга. Ее соперницей станет третья сеяная Луксика Кумхум из Таиланда (№92 WTA).



Время начала матча – 16:15 по Киеву.

Букмекеры больше верят в победу Даяны – 1,7. На Луксику коэффициент – 2,15. Ранее теннисистки между собой не встречались.

Напомним, в первом круге Ястремская обыграла Габриэлу Тейлор из Великобритании.