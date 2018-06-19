Ястремская побеждает в первом круге турнира в Западном Йоркшире

18-летняя украинка Даяна Ястремская с победы начала выступления на турнире в Илкли (Западный Йоркшир, Великобритания). В первом круге украинка справилась с обладательницей вайлд-гард, местной спортсменкой Габриэлой Тэйлор - 6:1, 6:3.

Для Ястремской это первая победа в сезоне на траве. До этого украинка проигрывала на турнирах в Сурбитоне и Манчестере.

Западный Йоркшир, первый круг

Габриэла Тэйлор (Великобритания) - Даяна Ястремская (Украина) 1:6, 3:6

Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча Луксика Кумкхум - Кэти Суон.

Ранее первый матч на траве выиграла Элина Свитолина.