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Ястремская побеждает в первом круге турнира в Западном Йоркшире

Украинка в двух сетах обыграла Габриэлу Тэйлор

  • 19.06.2018 20:13
  • 359 просмотров
  • 2 комментария
Метки
WTA. Даяна Ястремская
© WTA. Даяна Ястремская

18-летняя украинка Даяна Ястремская с победы начала выступления на турнире в Илкли (Западный Йоркшир, Великобритания). В первом круге украинка справилась с обладательницей вайлд-гард, местной спортсменкой Габриэлой Тэйлор - 6:1, 6:3.

Для Ястремской это первая победа в сезоне на траве. До этого украинка проигрывала на турнирах в Сурбитоне и Манчестере.

Западный Йоркшир, первый круг

Габриэла Тэйлор (Великобритания) - Даяна Ястремская (Украина) 1:6, 3:6

Во втором круге украинка сыграет с победительницей матча Луксика Кумкхум - Кэти Суон.

Ранее первый матч на траве выиграла Элина Свитолина.

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Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 19.06.2018 20:20
    0
    То, чем должна была заниматься Марта вместо никому пока не нужных Мальорок.
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    SamojlovS
    online
      SamojlovS, 19.06.2018 20:23
    0
    Админы! А "вайлд-гард" - это не "уайлд-кард" - т.е. "шальная карта", дающая право выступать участнику, не проходившему отбора в квалификации турнира? Если да - то исправьте...
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