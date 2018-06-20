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СВИТОЛИНА: «Сложно было придумать лучший старт в Бирмингеме»

Украинка довольна своим выходом в четвертьфинал

  • 20.06.2018 21:22
  • 725 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Сегодня Элина Свитолина обыграла Ализе Корне и вышла в четвертьфинал травяного турнира в Бирмингеме.

Украинка прокомментировала свой успех:

«Я впервые вышла в четвертьфинал в Бирмингеме. Лучшего старта сложно было ожидать.

Я ожидала, что матч получится хорошим. Корне всегда неплохо выступает против топ-игроков. У нее есть в прошлом несколько побед над лидерами.

Ализе умеет активизировать свою игру. Но я знала, что мне надо делать, и очень довольна тем, что удалось сегодня показать».

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(1 голос)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 20.06.2018 22:13
    0
    Ми всі такої гри і чекали
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