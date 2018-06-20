СВИТОЛИНА: «Сложно было придумать лучший старт в Бирмингеме»

Сегодня Элина Свитолина обыграла Ализе Корне и вышла в четвертьфинал травяного турнира в Бирмингеме.
Украинка прокомментировала свой успех:
«Я впервые вышла в четвертьфинал в Бирмингеме. Лучшего старта сложно было ожидать.
Я ожидала, что матч получится хорошим. Корне всегда неплохо выступает против топ-игроков. У нее есть в прошлом несколько побед над лидерами.
Ализе умеет активизировать свою игру. Но я знала, что мне надо делать, и очень довольна тем, что удалось сегодня показать».
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