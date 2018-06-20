Бирмингем. Людмила Киченок уступила в матче парного разряда

На стадии 1/8 финала травяного турнира в Бирмингеме украинка Людмила Киченок в паре с Аллой Кудрявцевой уступила дуэту Кэти Бултер/Хезер Уотсон.
Матч завершился в трех сетах - 6:3, 4:6, 10:4.
Сегодня сестра Людмилы Киченок, Надежда, пробилась в 1/4 финала турнира на Мальорке.
Источник — Sport.ua
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