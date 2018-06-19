СВИТОЛИНА: «В этом году имела больше времени на подготовку к траве»

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над хорваткой Донной Векич в первом круге травяного Премьера в Бирмингеме.
«Сегодня старалась играть хорошо с самого начала, доминировать на корте. Во втором сете Векич выиграла несколько очков подряд, сражалась до последнего.
Мне приятно победить в таком матче, ведь Донна хорошо играет на травяных покрытиях. Первая победа над такой опасной соперницей всегда помогает.
Трава – новый вызов для меня, ведь здесь нужно очень быстро реагировать. После досрочного вылета с Ролан Гаррос у меня было больше времени подготовится травяному сезону, чем в прошлом году», – сказала Свитолина.
Добавим, что во втором круге Свитолина сыграет против француженки Ализе Корне.
Источник — Sport.ua
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