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СВИТОЛИНА: «В этом году имела больше времени на подготовку к траве»

Первая ракетка Украины – о победе над Донной Векич в первом круге Бирмингема

  • 19.06.2018 16:21
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над хорваткой Донной Векич в первом круге травяного Премьера в Бирмингеме.
 
«Сегодня старалась играть хорошо с самого начала, доминировать на корте. Во втором сете Векич выиграла несколько очков подряд, сражалась до последнего.
 
Мне приятно победить в таком матче, ведь Донна хорошо играет на травяных покрытиях. Первая победа над такой опасной соперницей всегда помогает. 
 
Трава – новый вызов для меня, ведь здесь нужно очень быстро реагировать. После досрочного вылета с Ролан Гаррос у меня было больше времени подготовится травяному сезону, чем в прошлом году», – сказала Свитолина.
 
Добавим, что во втором круге Свитолина сыграет против француженки Ализе Корне.
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Источник — Sport.ua

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