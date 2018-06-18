Мальорка. Определено время матчей Костюк и Козловой

Стало известно время начала матчей первого круга с участием украинских теннисисток на травяном турнире серии WTA International в Испании.

Завтра, 19 июня, Марта Костюк сыграет против седьмой сеяной Люси Шафаржовой (№44 WTA) первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.

Катерина Козлова также сыграет первым запуском на втором коре против американки Софии Кенин, которая успешно преодолела квалификацию.