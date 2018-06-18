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Мальорка. Определено время матчей Костюк и Козловой

Обе украинки начнут борьбу на турнире во вторник первым запуском

  • 18.06.2018 20:59
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Jimmie48 Photography. Марта Костюк
© Jimmie48 Photography. Марта Костюк
Стало известно время начала матчей первого круга с участием украинских теннисисток на травяном турнире серии WTA International в Испании.
 
Завтра, 19 июня, Марта Костюк сыграет против седьмой сеяной Люси Шафаржовой (№44 WTA) первым запуском на центральном корте. Время начала матча – 12:00 по Киеву.
 
Катерина Козлова также сыграет первым запуском на втором коре против американки Софии Кенин, которая успешно преодолела квалификацию.
 
 
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Источник — Twitter

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