СВИТОЛИНА: «Учусь играть более агрессивно и в доминирующей манере»

Вскоре Элина Свитолина стартует на травяном турнире в Бирмингеме, а после этого в первых числах июля украинка сыграет на Уимблдоне.
«Сейчас учусь играть более агрессивно и в доминирующей манере. Я начала играть лучше на подаче и в целом чувствую, что стала сильнее и лучше двигаюсь по корту», - сказал Свитолина.
Кроме того, Элина похвалила Симону Халеп, которая недавно прервала неудачную серий поражений в финалах и выиграла Ролан Гаррос.
«Симона - пример для остальных теннисисток. То, что ей удалось сделать, это невероятно. Она доказала, что нужно бороться за исполнение своей мечты», - добавила Свитолина.
Первой соперницей Свитолиной в Бирмингеме будет Донна Векич.
Источник — WTA
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