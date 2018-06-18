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СВИТОЛИНА: «Учусь играть более агрессивно и в доминирующей манере»

Украинская теннисистка Элина Свитолина готовится к Уимблдону

  • 18.06.2018 17:55
  • 353 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Вскоре Элина Свитолина стартует на травяном турнире в Бирмингеме, а после этого в первых числах июля украинка сыграет на Уимблдоне.

«Сейчас учусь играть более агрессивно и в доминирующей манере. Я начала играть лучше на подаче и в целом чувствую, что стала сильнее и лучше двигаюсь по корту», - сказал Свитолина.

Кроме того, Элина похвалила Симону Халеп, которая недавно прервала неудачную серий поражений в финалах и выиграла Ролан Гаррос.

«Симона - пример для остальных теннисисток. То, что ей удалось сделать, это невероятно. Она доказала, что нужно бороться за исполнение своей мечты», - добавила Свитолина.

Первой соперницей Свитолиной в Бирмингеме будет Донна Векич.

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Источник — WTA

(1 голос)

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Комментарии
    ninjaBDB
    online
      ninjaBDB, 18.06.2018 18:05
    -3
    Учись вообще играть...так как ты играешь на ТБШ в голове не укладывается....очень слабо...
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