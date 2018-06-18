СВИТОЛИНА: «Учусь играть более агрессивно и в доминирующей манере»

Вскоре Элина Свитолина стартует на травяном турнире в Бирмингеме, а после этого в первых числах июля украинка сыграет на Уимблдоне.

«Сейчас учусь играть более агрессивно и в доминирующей манере. Я начала играть лучше на подаче и в целом чувствую, что стала сильнее и лучше двигаюсь по корту», - сказал Свитолина.

Кроме того, Элина похвалила Симону Халеп, которая недавно прервала неудачную серий поражений в финалах и выиграла Ролан Гаррос.

«Симона - пример для остальных теннисисток. То, что ей удалось сделать, это невероятно. Она доказала, что нужно бороться за исполнение своей мечты», - добавила Свитолина.

Первой соперницей Свитолиной в Бирмингеме будет Донна Векич.