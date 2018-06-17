ФОТО ДНЯ. Свитолина готовится к турниру в Бирмингеме

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина начнет травяной сезон в Бирмингеме. В прошлом году она вылетела на стадии второго круга и в случае удачного выступления может заработать немного очков в рейтинг.

Сегодня Свитолина пообщалась с пресс-службой турнира, а также поучаствовала в фотосессии.

Элина начнет турнир матчем против Векич.