ФОТО ДНЯ. Свитолина готовится к турниру в Бирмингеме

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина начнет травяной сезон в Бирмингеме. В прошлом году она вылетела на стадии второго круга и в случае удачного выступления может заработать немного очков в рейтинг.
Сегодня Свитолина пообщалась с пресс-службой турнира, а также поучаствовала в фотосессии.
Элина начнет турнир матчем против Векич.
Источник — Twitter
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