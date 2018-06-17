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ФОТО ДНЯ. Свитолина готовится к турниру в Бирмингеме

Украинская теннисистка завтра стартует на травяном турнире в Великобритании

  • 17.06.2018 20:43
  • 1358 просмотров
  • 2 комментария
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина начнет травяной сезон в Бирмингеме. В прошлом году она вылетела на стадии второго круга и в случае удачного выступления может заработать немного очков в рейтинг.

Сегодня Свитолина пообщалась с пресс-службой турнира, а также поучаствовала в фотосессии.

Элина начнет турнир матчем против Векич.

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Источник — Twitter

(3 голоса)

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Комментарии
    viktor112007
    online
      viktor112007, 17.06.2018 20:46
    +4
    красавица наша!
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    dudigo78
    online
    dudigo78, 17.06.2018 21:43
    0
    головне щоб в першому не вилетіла. Векіч серйозна тенісистка, плюс вже відіграла один турнір на траві на цьому тижні, отже вже на ходу
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