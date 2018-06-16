Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Роджер ФЕДЕРЕР: «Сейчас я очень счастлив»

Швейцарец рад вернуться на первую строку рейтинга АТР

  • 16.06.2018 23:45
  • 282 просмотра
  • 0 комментариев
Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер, обыгравший Ника Кириоса в полуфинале турнира в Штутгарте, прокомментировал возвращение на первую строчку, которое состоится в ближайший понедельник, и поделился ожиданиями от финального матча с Милошем Раоничем.
 
«Очень счастлив и чувствую огромное облегчение. Матч с Ником получился тяжелым, как я и ожидал. 
 
Игра была упорной и могла завершиться в пользу любого из нас. Рад, что победил и что в следующий понедельник вернусь на первую строчку. Сыграть ещё в одном финале тоже здорово. Мне очень хочется стать чемпионом этого турнира. И мне интересно встретиться с Милошем. Он снова набрал отличную форму. Надеюсь, мы вновь проведём хороший матч», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ATP World Tour

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.