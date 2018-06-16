Роджер ФЕДЕРЕР: «Сейчас я очень счастлив»

00:36 — Kostya Volkov

а то пишут всякие отморозки копанка так болейте за верес львов народную команду которая диареей с...

00:34 — Kostya Volkov

олег футбол а ты хоть в футбол играл как саня в финале кубка кубков в 1986 году чтобы там писать ...