Роджер ФЕДЕРЕР: «Сейчас я очень счастлив»

Роджер Федерер, обыгравший Ника Кириоса в полуфинале турнира в Штутгарте, прокомментировал возвращение на первую строчку, которое состоится в ближайший понедельник, и поделился ожиданиями от финального матча с Милошем Раоничем.
«Очень счастлив и чувствую огромное облегчение. Матч с Ником получился тяжелым, как я и ожидал.
Игра была упорной и могла завершиться в пользу любого из нас. Рад, что победил и что в следующий понедельник вернусь на первую строчку. Сыграть ещё в одном финале тоже здорово. Мне очень хочется стать чемпионом этого турнира. И мне интересно встретиться с Милошем. Он снова набрал отличную форму. Надеюсь, мы вновь проведём хороший матч», — приводит слова Федерера официальный сайт ATP.
Источник — ATP World Tour
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