Федерер-Кириос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Mercedes Cup Штутгарт, Германия
ATP World Tour 250 Призовой фонд – 729 340 евро
Открытые корты, трава
Полуфинал
Роджер Федерер (Швейцария) – Ник Кириос (Австралия)
Победа позволит швейцарцу стать первой ракеткой мира.
Прямая трансляция на нашем сайте в 17-00 по киевскому времени.
Источник — Sport.ua
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