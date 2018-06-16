Федерер-Кириос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18:32 — sbraganets

Коноплянка не забил пенальти, Украина не смогла обыграть Исландию

18:31 — chrome

Марадонна играл во времена, когда матчи вполне себе решали личности и когда футбольная наука факт...

18:31 — Foxsa

Ну ніяк Мессі не може засвітитися на ЧС ,НЕ ЙОГО ЦЕ!?!

18:26 — MacGyver

Аргентина всегда тяжело въезжает в ЧМ. Исландия всегда бъется до последнего. Так что ничего особе...

18:22 — José María Gutiérrez Hernández

Футболистам Барселоны за приделы клуба выезжать нельзя, Суарез косячил не реально как, Умтити в в...

18:21 — Яцик Петро

Це буде група нічийних результатів А гра збірної Ісландії ПОВНИЙ АВТОБУС НА ВІДБІЙ 75 на 25 волод...