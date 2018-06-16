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Федерер-Кириос. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите прямую трансляцию полуфинального поединка в Штутгарте

  • 16.06.2018 16:51
  • 309 просмотров
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Метки
Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Mercedes Cup Штутгарт, Германия
 
ATP World Tour 250  Призовой фонд – 729 340 евро
 
Открытые корты, трава
 
Полуфинал
 
Роджер Федерер (Швейцария) – Ник Кириос (Австралия)
 
Победа позволит швейцарцу стать первой ракеткой мира.
 
Прямая трансляция на нашем сайте в 17-00 по киевскому времени.
 
 
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Источник — Sport.ua

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