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ФЕДЕРЕР: «Ничего страшного, если я не вернусь на 1 место в рейтинге»

Швейцарец рассказал о пути на вершину

  • 16.06.2018 09:57
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал предстоящий матч 1/2 финала турнира в Штутгарте против Ника Кирьоса. В случае победы он вернется на первую строчку рейтинга ATP. 
 
«Очень важно сразу же найти свой ритм в матче против Кирьоса. В четвертьфинале я не допускал каких-то серьёзных ошибок, учитывая, что не играл три месяца. 
 
Да, если я выйду в финал, то вернусь на первую строчку. Я буду очень стараться, но если у меня не получится – не произойдёт ничего страшного», – цитирует Федерера World Tennis USA.
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Источник — Tennis World USA

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