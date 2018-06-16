Бондаренко выступит в Бирмингеме

Ренсенбринк забивал в ворота Ирана, а Роналду - Испании. Разница в уровнях игроков, как по мне, о...

10:22 — Владимир Копяк

Слава не только игрокам и футболу, слава также и карлику-педофилу (как ни как, но он купил этот п...

10:22 — Владимир Копяк

Слава не только игрокам и футболу, слава также и карлику-педофилу (как ни как, но он купил этот п...

10:21 — Владимир Копяк

Слава не только игрокам и футболу, слава также и карлику-педофилу (как ни как, но он купил этот п...

10:21 — Владимир Копяк

Слава не только игрокам и футболу, слава также и карлику-педофилу (как ни как, но он купил этот п...