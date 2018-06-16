Бондаренко выступит в Бирмингеме

Катерина Бондаренко примет участие в предстоящем травяном турнире WTA в Бирмингеме с призовым фондом в 885 тысяч долларов.
В первом раунде соперницей украинки станет обладательница уайлд-кард британка Тара Мур.
Помимо Бондаренко, в Бирмингеме выступят еще две украинки – Элина Свитолина и Леся Цуренко.
Турнир пройдет с 18 по 24 июня. Отметим, что 10 лет назад именно на этом турнире Бондаренко впервые выиграла титул на турнире WTA.
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