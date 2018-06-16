Румынка, обыгравшая Свитолину, стала прорывом месяца

А я ещё не готов смотреть это - как вспомню его кривляния, так чуть ли не тошнит. Захожу читать к...

Затем, что мне уже надоело видеть её в слезах и читать заявления, что теннис приносить только бол...

Великим станет, когда хотя бы один раз станет чемпионом мира. Уве Зеелер никогда не был чемпионо...

00:44 — dkfanat123

ПОЛОВИНА ТЕХ КТО КОМЕНТИРУЕТ И РАЗБИРАЕТ МАТЧ, НЕДЕЛЮ НАЗАД БИЛИ СЕБЯ В ГРУДЬ ЧТО НЕ БУДУТ СМОТРЕ...

00:42 — Special_Max

Если бы, нсли бы....Как Вы зае#али эксперты сранные!Роналдо - лучший!Счет на табло, как говорил В...

00:24 — rokkino

Тебе же объясняют,что если бы у бабки.....