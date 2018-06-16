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Румынка, обыгравшая Свитолину, стала прорывом месяца

Бузарнеску опередила всех в этой номинации

  • 16.06.2018 00:10
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Официальный сайт WTA подвел итоги голосования в категории «Прорыв мая». Первое место заняла румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, второе — россиянка Дарья Касаткина, третье — представительница Эстонии Анетт Контавейт.
 
В мае 2018 года Бузарнеску дошла до финала турнира в Праге и полуфинала соревнований в Страсбурге. На Открытом чемпионате Франции Михаэла добралась до четвертого круга. В третьем раунде она обыграла украинку Элину Свитолину.
 
В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз, в апреле — румынка Ана Богдан.
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Источник — WTA

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