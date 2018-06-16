Румынка, обыгравшая Свитолину, стала прорывом месяца

Официальный сайт WTA подвел итоги голосования в категории «Прорыв мая». Первое место заняла румынская теннисистка Михаэла Бузарнеску, второе — россиянка Дарья Касаткина, третье — представительница Эстонии Анетт Контавейт.
В мае 2018 года Бузарнеску дошла до финала турнира в Праге и полуфинала соревнований в Страсбурге. На Открытом чемпионате Франции Михаэла добралась до четвертого круга. В третьем раунде она обыграла украинку Элину Свитолину.
В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз, в апреле — румынка Ана Богдан.
Источник — WTA
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.