Ходмезёвашархей. Калинина уступила в четвертьфинале

21:32 — avaxi

Ну мало верилось в то, что СА сможет не проиграть русским. И те малые крохи надежды испарились по...

21:28 — an52

А яка назва пабу, де вата тусує?

21:28 — Віктор

А на ЧМ в 2006 году Украина выиграла в Саудовской Аравии. 4:0. Тогда именно благодаря голам Андре...

21:27 — rryu

Две беды на Украине: мало детей убили на Донбассе и Россия победила в футболе.

21:21 — Dmitriy Savelyev

А ти з окопа пишеш ?

21:20 — vitaha33

Корінний киянин мабуть від батьків з уралу, яких після голодомора 33-го переселили в Київ. Знаємо...

21:18 — vitaha33

Скільки вати повилазило. От усім отим удачнікам повістки у воїнкомат, щоб в окопах любили "с...