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Ходмезёвашархей. Калинина уступила в четвертьфинале

Украинская теннисистка зачехлила ракетку на 60-тысячнике в Венгрии

  • 14.06.2018 19:48
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ITF. Ангелина Калинина
© ITF. Ангелина Калинина
Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№126 WTA) уступила на стадии 1/4 финала на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии. В матче, который на несколько часов прерывался из-за дождя, украинка в двух сетах проиграла Чале Бюйюкакчай (№192 WTA)  из Турции..
 
Ходмезёвашархей. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Чала Бюйюкакчай (Турция) – 5:7, 2:6
 
Ранее в четвертьфинале этого же турнира проиграла и Катарина Завацкая.
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Источник — Sport.ua

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