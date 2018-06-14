Ходмезёвашархей. Калинина уступила в четвертьфинале

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (№126 WTA) уступила на стадии 1/4 финала на грунтовом 60-тысячнике в Венгрии. В матче, который на несколько часов прерывался из-за дождя, украинка в двух сетах проиграла Чале Бюйюкакчай (№192 WTA) из Турции..
Ходмезёвашархей. 1/4 финала
Ангелина Калинина (Украина) – Чала Бюйюкакчай (Турция) – 5:7, 2:6
Ранее в четвертьфинале этого же турнира проиграла и Катарина Завацкая.
Источник — Sport.ua
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