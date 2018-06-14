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Завацкая драматично проиграла в 1/4 финала в Венгрии

Катарина Завацкая прекращает участие в турнире

  • 14.06.2018 18:19
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Метки
WTA. Катарина Завацкая
© WTA. Катарина Завацкая

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в сложном поединке 1/4 финала турнира в Венгрии проиграла Ирине Барэ из Румынии.

Матч начался еще днем, однако был прерван из-за дождя.

Завацкая проиграла в первом сете 4:6, выиграла второй сет 6:2, однако после перерыва уступила сопернице 6:7 на тай-бреке.

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Источник — Sport.ua

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