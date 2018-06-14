Завацкая драматично проиграла в 1/4 финала в Венгрии

19:26 — dudigo78

Ну Єгипет не далеко втік, так що вони і з ними будуть фаворитами, а от Уругвай звичайно їм мабуть...

19:26 — verity12

Теж саме, що саме зараз робить з тобою та іншими рогуль-патріотами: виєбе та висуше

19:24 — digital_summer

Я думал, мне показалось. Газон не очень. А это поляна будущего финала ЧМ

19:24 — mafiozi250

Салах не считает , что русские вообще выйдут из группы)

19:24 — usn1971

Картинка на интере у кого то тормозит ?

19:24 — Yura Kulyk

Як яккк?як вони туда попали араби

19:23 — mafiozi250

Зато 65 % владения мячом

19:20 — profffesssionalll

давайте будем откровенны...саудиты а особенно 2 их центровых защитника просто ужас так что и убог...