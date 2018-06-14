Завацкая драматично проиграла в 1/4 финала в Венгрии

Украинская теннисистка Катарина Завацкая в сложном поединке 1/4 финала турнира в Венгрии проиграла Ирине Барэ из Румынии.
Матч начался еще днем, однако был прерван из-за дождя.
Завацкая проиграла в первом сете 4:6, выиграла второй сет 6:2, однако после перерыва уступила сопернице 6:7 на тай-бреке.
Источник — Sport.ua
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