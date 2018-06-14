БАРТОЛИ: «Надаль и Федерер продолжают соврешенствоваться»

Несмотря на возраст, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер продолжаюи побеждать и занимать первые две строчки рейтинга АТР.

Победительница Уимблдона-2013 Марио Бартоли рассказала о том, почему Надаль и Федерер по-прежнему на вершине:

«Надаль в течение каждого года предстает в ином облике. Он выиграл Ролан Гаррос, однако сделал это совсем не так, как в 2005 году.

Испанец продолжает совершенствовать игру, хотя мы в течение пяти-шести лет называем его «грунтовым королем». Надаль постоянно ищет улучшения, подобная способность есть также только у Федерера. Именно по этой причине Рафа и Роджер продолжают побеждать».