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БАРТОЛИ: «Надаль и Федерер продолжают соврешенствоваться»

Француженка раскрыла секреты успехов двух лучших теннисистов мира

  • 14.06.2018 10:46
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Getty Images. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль
© Getty Images. Роджер Федерер и Рафаэль Надаль

Несмотря на возраст, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер продолжаюи побеждать и занимать первые две строчки рейтинга АТР.

Победительница Уимблдона-2013 Марио Бартоли рассказала о том, почему Надаль и Федерер по-прежнему на вершине:

«Надаль в течение каждого года предстает в ином облике. Он выиграл Ролан Гаррос, однако сделал это совсем не так, как в 2005 году.

Испанец продолжает совершенствовать игру, хотя мы в течение пяти-шести лет называем его «грунтовым королем». Надаль постоянно ищет улучшения, подобная способность есть также только у Федерера. Именно по этой причине Рафа и Роджер продолжают побеждать».

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