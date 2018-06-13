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Тони НАДАЛЬ: « Рафа может выиграть Уимблдон»

Дядя Рафаэля Надаля верит в успех первой ракетки мира

  • 13.06.2018 22:56
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Getty Images. Рафаэль и Тони Надаль
© Getty Images. Рафаэль и Тони Надаль

Несмотря на неудачные результаты Рафаэля Надаля на Уимблдоне в последние годы, дядя и бывший тренер первой ракетки мира Тони Надаль верит, что его племяннику по силам в третий раз выиграть главный травяной турнир:

«На мой взгляд, Рафа способен выиграть Уимблдон. Я говорил так и в прошлом сезоне, когда он играл здорово, но в Лондоне Жиль Мюллер оказался сильнее моего племянника. Тем не менее, я продолжаю настаивать на том, что Рафе по силам победить в столице Великобритании».

В нынешнем сезоне участие Надаля в Уимблдоне под вопросом. Испанец уже снялся с турнира АТР в Лондоне и может пропустить весь травяной сезон.

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