Тони НАДАЛЬ: « Рафа может выиграть Уимблдон»

Несмотря на неудачные результаты Рафаэля Надаля на Уимблдоне в последние годы, дядя и бывший тренер первой ракетки мира Тони Надаль верит, что его племяннику по силам в третий раз выиграть главный травяной турнир:

«На мой взгляд, Рафа способен выиграть Уимблдон. Я говорил так и в прошлом сезоне, когда он играл здорово, но в Лондоне Жиль Мюллер оказался сильнее моего племянника. Тем не менее, я продолжаю настаивать на том, что Рафе по силам победить в столице Великобритании».

В нынешнем сезоне участие Надаля в Уимблдоне под вопросом. Испанец уже снялся с турнира АТР в Лондоне и может пропустить весь травяной сезон.