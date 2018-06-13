ФЕДЕРЕР: «Я очень доволен тем, как сыграл в первом матче в Штутгарте»

Роджер Федерер проанализировал матч второго круга турнира в Штутгарте. Швейцарец обыграл немца Мишу Зверева со счётом 3:6, 6:4, 6:2.

«Три месяца — длительный срок. Мне пришлось пропустить достаточно много времени. Я очень рад, что оформил возвращение в тур победным результатом. Это был очень сложный матч. В первом сете мне не удалось воспользоваться своими шансами, соперник прибавил в нужное время и сумел выиграть партию. Потом я вернулся на правильный путь и нашёл свой ритм. Это был хороший старт. Я очень доволен тем, как сыграл», — цитирует Федерера официальный сайт ATP.

Далее, за выход в полуфинал турнира Роджер Федерер сыграет с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q).