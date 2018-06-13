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ФЕДЕРЕР: «Я очень доволен тем, как сыграл в первом матче в Штутгарте»

Швейцарский теннисист не выступал на корте с марта

  • 13.06.2018 21:30
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Getty Images. Роджер Федерер
© Getty Images. Роджер Федерер
Роджер Федерер проанализировал матч второго круга турнира в Штутгарте. Швейцарец обыграл немца Мишу Зверева со счётом 3:6, 6:4, 6:2.
 
«Три месяца — длительный срок. Мне пришлось пропустить достаточно много времени. Я очень рад, что оформил возвращение в тур победным результатом. Это был очень сложный матч. В первом сете мне не удалось воспользоваться своими шансами, соперник прибавил в нужное время и сумел выиграть партию. Потом я вернулся на правильный путь и нашёл свой ритм. Это был хороший старт. Я очень доволен тем, как сыграл», — цитирует Федерера официальный сайт ATP. 
 
Далее, за выход в полуфинал турнира Роджер Федерер сыграет с победителем матча Гидо Пелья (Аргентина) — Праджнеш Гуннесваран (Индия, Q).
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Источник — ATP World Tour

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