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Савчук и Людмила Киченок проиграли свои матчи в парном разряде

Украинки выбыли на турнире в Ноттингеме

  • 13.06.2018 18:58
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Getty images
© Getty images

На травяном турнире в Ноттингеме сегодня участвовали две украинки - Ольга Савчук и Людмила Киченок.

Савчук в паре в Ариной Родионовой в двух сетах проиграла дуэту Натела Дзаламидзе/Галина Воскобоева.

А Людмила Киченок вместе с Аллой Кудрявцевой проиграли дуэту Хизер Уотсон/Михаэла Бузарнеску.

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Источник — Sport.ua

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