Савчук и Людмила Киченок проиграли свои матчи в парном разряде

На травяном турнире в Ноттингеме сегодня участвовали две украинки - Ольга Савчук и Людмила Киченок.
Савчук в паре в Ариной Родионовой в двух сетах проиграла дуэту Натела Дзаламидзе/Галина Воскобоева.
А Людмила Киченок вместе с Аллой Кудрявцевой проиграли дуэту Хизер Уотсон/Михаэла Бузарнеску.
Источник — Sport.ua
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