Савчук и Людмила Киченок проиграли свои матчи в парном разряде

Надо дать Стивенс.Вот это смех будет

19:22 — gavriiloff

скорее испанский Онопко

19:21 — oleg08

Человеку будет облом если в Реал не возьмут.....Не нужно быть хитроумным, мог бы предупредить фед...

19:04 — Diego_Maradona

Жесть.Чтобы просрать возможность стать чемпионом Мира будучи одним из главных фаворитов надо быть...