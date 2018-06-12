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Ноттингем. Стаховский вышел во второй круг одиночного разряда

Украинский теннисист в 2 сетах переиграл Матса Мораинга из Германии

  • 12.06.2018 19:10
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Getty images. Сергей Стаховский
© Getty images. Сергей Стаховский
32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский успешно стартовал в одиночной сетке травяного челленджера в британском Ноттингеме. В первом круге украинец в двух сетах переиграл немца Матса Мораинга.
 
Ноттингем. Первый раунд
Сергей Стаховский (Украина) – Матс Мораинг (Германия) – 6:3, 7:5
 
Во втором раунде Стаховский сразится с британцем Деном Эвансом.
 
Напомним, вчера, 11 июня, украинец преодолел первый круг парного разряда.
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Источник — Sport.ua

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