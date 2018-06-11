Ноттингем. Стаховский сыграет в четвертьфинале парного разряда

32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в 1/4 финала парного разряда в британском Ноттингеме. В матче первого круга украинец в паре с представителем Испании Адрианом Менендес-Масейрасом в двух сетах обыграл британцев Лиама Броди и Скотта Клейтона.
Ноттингем. Первый раунд парного разряда
Сергей Стаховский (Украина) / Адриан Менендес-Масейрас (Испания) – Лиам Броди / Скотт Клейтон (оба – Великобритания) – 6-4, 7-5
В четвертьфинале парных соревнований Стаховский и Менендес-Масейрас сыграют против победителей матча Кляйн/Раманатан – Крайчек/Недунчежиан.
Напомним, завтра, 12 июня, в первом матче одиночного разряда Сергей Стаховский будет бороться с немцем Матсом Мораингом.
Источник — Sport.ua
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