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Ноттингем. Стаховский сыграет в четвертьфинале парного разряда

Украинский теннисист одержал первую победу в парной сетке

  • 11.06.2018 22:13
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в 1/4 финала парного разряда в британском Ноттингеме. В матче первого круга украинец в паре с представителем Испании Адрианом Менендес-Масейрасом в двух сетах обыграл британцев Лиама Броди и Скотта Клейтона.
 
Ноттингем. Первый раунд парного разряда
Сергей Стаховский (Украина) / Адриан Менендес-Масейрас (Испания) – Лиам Броди / Скотт Клейтон (оба –  Великобритания) –  6-4, 7-5
 
В четвертьфинале парных соревнований Стаховский и Менендес-Масейрас сыграют против победителей матча Кляйн/Раманатан –  Крайчек/Недунчежиан.
 
Напомним, завтра, 12 июня, в первом матче одиночного разряда Сергей Стаховский будет бороться с немцем Матсом Мораингом. 
 
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Источник — Sport.ua

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