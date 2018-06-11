Ноттингем. Стаховский сыграет в четвертьфинале парного разряда

00:14 — BBB

Что ты мелешь?Какой Павелко?Ты еще ему и Ахметке Маталлист припиши! А то привыкли валить все дерь...

00:05 — Footbolboy

а также ударили игрока «Шахтера» Ярослава Ракицкого.------------------------------------------А г...

23:59 — Footbolboy

Фигасе какая дорогая жопа у рахи! Элитные путаны и рядом не стоят.

23:53 — Maceo Plex

тебя бы лучше выгуливали, придурка, свежий воздух все-таки, меньше бы всякую ересь писал!)