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Федерер станет первой ракеткой мира, если дойдет финала

У швейцарца дополнительная мотивация на турнире в Германии

  • 12.06.2018 09:50
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Essentially Sports. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль
© Essentially Sports. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль
Швейцарец Роджер Федерер, на этой неделе начинающий травяной сезон в Штутгарте, прокомментировал возможность возглавить рейтинг АТР.
 
«Это дополнительная мотивация. Но в то же время после того, как в прошлом году я проиграл здесь свой первый матч, мои цели на турнир немного скорректировались. Я не могу позволить себе забегать вперед. В прошлом году я тоже не забегал, но трава – такое покрытие, что все может решиться очень быстро. Это не так просто, особенно когда ты три месяца не играл.
 
Но я свеж и здоров, а значит, доволен и уверен в себе. Верю, что все на этой неделе у меня может сложиться удачно». 
 
На турнире Федерер стартует матчем против Миши Зверева, у которого выиграл все пять предыдущих встреч.
 
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Источник — Tennis Now

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