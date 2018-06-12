Федерер станет первой ракеткой мира, если дойдет финала

Швейцарец Роджер Федерер, на этой неделе начинающий травяной сезон в Штутгарте, прокомментировал возможность возглавить рейтинг АТР.

«Это дополнительная мотивация. Но в то же время после того, как в прошлом году я проиграл здесь свой первый матч, мои цели на турнир немного скорректировались. Я не могу позволить себе забегать вперед. В прошлом году я тоже не забегал, но трава – такое покрытие, что все может решиться очень быстро. Это не так просто, особенно когда ты три месяца не играл.

Но я свеж и здоров, а значит, доволен и уверен в себе. Верю, что все на этой неделе у меня может сложиться удачно».

На турнире Федерер стартует матчем против Миши Зверева, у которого выиграл все пять предыдущих встреч.