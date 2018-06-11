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ФЕДЕРЕР: «Лучше выиграть Уимблдон, чем обыграть Надаля в Париже»

Швейцарский теннисист – об очередной победе испанца на Ролан Гаррос

  • 11.06.2018 20:13
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Essentially Sports. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль
© Essentially Sports. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль
Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал 11-ю победу Рафаэля Надаля на Ролан Гаррос
 
«Что бы я мог сказать о триумфе Рафаэля Надаля в Париже? Это фантастическое достижение. Даже если ты выигрываешь половину тех титулов, сколько у него есть во Франции, - это уже потрясающий результат, что и говорить об 11 титулах. 11 титулов - это немыслимо. Не хочу, чтобы это звучало, будто я не отдаю ему должное, но я как бы и ожидал, что Рафа победит на Ролан Гаррос. Просто то, насколько хорошо он снова выглядел во время грунтового сезона в преддверии Парижа, создало такую ситуацию, что ты будешь ожидать от него победы. Ему не нужно ничего никому доказывать, но Надаль берет и побеждает в 11-й раз, подтверждая свое реноме чемпиона. Да, здесь могут быть только слова восхищения. 
 
Хотел бы я обыграть его в Париже? Если мне нужно было делать выбор: обыграть Надаля на Ролан Гаррос или выиграть Уимблдон, я бы выбрал Уимблдон. Когда я строю свою карьеру, то опираюсь не на Надаля, а на то, что позволяет мне мое здоровье и что делает меня счастливым. Я не могу пока сказать, буду я играть на грунте в следующем году или нет. Думаю, после US Open или где-то осенью будет виднее. И в этом году, и в прошлом были свои обстоятельства, почему я отказался от выступления в Париже. Что я думаю о тех комментариях, которые вызвал мой отказ выступать на Ролан Гаррос? Я знаю только то, что мне уже давно не 23 года, у меня была своя история с коленом и я долгие годы играл один мэйджор за другим. Есть и другие моменты, например, у меня четверо детей, это, знаете, довольно многолюдно. Иногда, мне кажется, что об этом немного забывают (смеется)», – сказал Федерер.
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Источник — Большой теннис Украины

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