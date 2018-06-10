Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

11-я победа Надаля на Ролан Гаррос. Как это было

Испанец в очередной раз доказал, что ему нет равных на грунте

  • 10.06.2018 20:04
  • 338 просмотров
  • 1 комментарий
Метки
11-я победа Надаля на Ролан Гаррос. Как это было
Первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в 11-й раз. В финале испанец в трех сетах одолел австрийца Доминика Тима, несмотря на проблеми с запястьем в третьем сете.
 
Как это было – смотрите в нашей фотогалерее.
 
 
 
Финал посетил британский актер Хью Грант...
 
 
и французы Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фото: Getty Images
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    vlad-dndz
    online
      vlad-dndz, 10.06.2018 20:20
    0
    Рафа ты лучший!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.