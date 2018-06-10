11-я победа Надаля на Ролан Гаррос. Как это было

Первый номер мирового рейтинга Рафаэль Надаль стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису в 11-й раз. В финале испанец в трех сетах одолел австрийца Доминика Тима, несмотря на проблеми с запястьем в третьем сете.
Как это было – смотрите в нашей фотогалерее.
Финал посетил британский актер Хью Грант...
и французы Жан-Поль Бельмондо и Шарль Жерар.
Фото: Getty Images
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.