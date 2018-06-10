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Свитолина вошла в топ-5 самых бескомпромиссных теннисисток WTA-тура

Украинка с 2014 года 26 раз выигрывала сет, повесив сопернице «баранку»

  • 10.06.2018 16:26
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Элина Свитолина удерживает пятую позицию по количеству выигранных под ноль сетов, начиная з 2014 года.
 
За 4,5 сезона первая ракетка Украины 26 раз выигрывала сет, повесив сопернице «баранку». Чаще это получалось делать только у Каролин Возняцки (46), Симоны Халеп (37), Агнешки Радваньской (33) и Гарбинье Мугурусы (31).
 
Отметим, что за данный промежуток времени Свитолина 58 раз выигрывала партию со счетом 6:1. Здесь она также замыкает топ-5.
 
Напомним, после Ролан Гаррос Свитолина опустится на пятую строчку рейтинга WTA.
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Источник — Twitter

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