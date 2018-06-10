Свитолина вошла в топ-5 самых бескомпромиссных теннисисток WTA-тура

Элина Свитолина удерживает пятую позицию по количеству выигранных под ноль сетов, начиная з 2014 года.

За 4,5 сезона первая ракетка Украины 26 раз выигрывала сет, повесив сопернице «баранку». Чаще это получалось делать только у Каролин Возняцки (46), Симоны Халеп (37), Агнешки Радваньской (33) и Гарбинье Мугурусы (31).

Отметим, что за данный промежуток времени Свитолина 58 раз выигрывала партию со счетом 6:1. Здесь она также замыкает топ-5.