СВИТОЛИНА: «Доходы от спонсоров уже приближаются к призовым за год»

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, сколько получает от спонсоров.

– Ваши доходы от спонсоров уже приближаются к призовым за год? (В 2017 году призовые украинки составили более 3 млн долларов – прим. ред).

– Да, они приближаются. Я, если честно, сильно на этом не зацикливаюсь, потому что для меня самое важное – мои результаты и те титулы, которые я хочу и стремлюсь выиграть.

– Рекламные контракты в Украине сопоставимы по выгоде с международными брендами?

– Самые большие контракты у меня с Nike: и рекламный, и вообще, а также с Wilson, потому что они мировые и там идет более глобальная картина. В Украине у меня тоже контракты с большими брендами – «Моршинской», GEOS – и я рада, что заключила с ними сотрудничество.