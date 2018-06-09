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СВИТОЛИНА: «Доходы от спонсоров уже приближаются к призовым за год»

Первая ракетка Украины рассказала о своих доходах

  • 09.06.2018 14:05
  • 1102 просмотра
  • 1 комментарий
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина
Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина рассказала, сколько получает от спонсоров.
 
– Ваши доходы от спонсоров уже приближаются к призовым за год? (В 2017 году призовые украинки составили более 3 млн долларов – прим. ред).
– Да, они приближаются. Я, если честно, сильно на этом не зацикливаюсь, потому что для меня самое важное – мои результаты и те титулы, которые я хочу и стремлюсь выиграть.
 
– Рекламные контракты в Украине сопоставимы по выгоде с международными брендами?
– Самые большие контракты у меня с Nike: и рекламный, и вообще, а также с Wilson, потому что они мировые и там идет более глобальная картина. В Украине у меня тоже контракты с большими брендами – «Моршинской», GEOS – и я рада, что заключила с ними сотрудничество.
 
Напомним, со следующей недели Элина Свитолина опустится на пятую строчку рейтинга WTA.
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Источник — 112.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 09.06.2018 15:30
    0
    Во-во. Так и Курвникова делала.
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