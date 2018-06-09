Доминик ТИМ: «Сделал еще один шаг вперед»

Вчера, обыграв в трех сетах Марко Чеккинато, Доминик Тим после двух полуфиналов вышел в финал Ролан Гаррос. Австриец не считает этот результат прорывом:

«Я не думаю, что это настоящий прорыв. Я два года подряд играл в полуфинале, так что я просто сделал еще один шаг вперед.

Тай-брейк второго сета был ключевым моментом матча, потому что после него он почувствовал груз всех проведенных матчей. Если бы он выиграл тай-брейк, то в третьем сете играл бы в полную мощь. Так что победа в нем была очень важной.

Чеккинато - очень хороший игрок. Нельзя же случайно дойти до полуфинала «Большого шлема». Он обыграл очень сильных соперников, боролся в первых кругах.

И к тому же у него очень качественная игра. Если он продолжит в том же духе, особенно на грунте, то он будет отличным теннисистом».