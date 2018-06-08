Как Надаль пробился в 11-й финал Ролан Гаррос

У Динамо отличный подбор молодых украинских футболистов. Без легионеров киевляне могут выиграть ч...

bokser2, ви знаєте, що наша підсвідомість, що за Юнгом, що за Фрейдом, грає із нами злі жарти. Ос...

нічого, вже не довго цьому сайту лишилося, заспівають по-українськи як миленкі)) хоча справа не в...

00:10 — pulse240

Не страна, а Шахтёр) если ДК кого-то и делегировал в сборную Бразилии, то разочек на товарняк лав...

23:54 — Ivangorov

Все вы писгуны!!!приехал на транплин что бы потом сдрыстнуть в европу!!!