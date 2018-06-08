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Как Надаль пробился в 11-й финал Ролан Гаррос

Испанский теннисист имеет все шансы снова выиграть Ролан Гаррос

  • 08.06.2018 23:13
  • 398 просмотров
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Getty images
© Getty images

В полуфинале турнира Надаль одолел Хуана Мартина Дель Потро и теперь в финале сыграет с Домиником Тимом.

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Источник — YouTube

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