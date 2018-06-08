Как Надаль пробился в 11-й финал Ролан Гаррос

В полуфинале турнира Надаль одолел Хуана Мартина Дель Потро и теперь в финале сыграет с Домиником Тимом.
Источник — YouTube
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В полуфинале турнира Надаль одолел Хуана Мартина Дель Потро и теперь в финале сыграет с Домиником Тимом.
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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