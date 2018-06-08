Сурбитон. Стаховский уступил Эбдену в четвертьфинале

Украинский теннисист Сергей Стаховский покидает травяной челленджер в Сурбитоне. На стадии 1/4 финала украинец проиграл австралийцу Мэттью Эбдену.
Сурбитон. Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) – Мэттью Эбден (Австралия) – 4:6, 4:6
Напомним, в предыдущем раунде Стаховский победил индийца Рамкумара Раманатана.
В полуфинале Эбден встретится с победителем матча Алекс де Минор - Юки Бхамбри.
Источник — Sport.ua
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