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Сурбитон. Стаховский уступил Эбдену в четвертьфинале

Украинский теннисист проиграл в двух сетах

  • 08.06.2018 18:25
  • 207 просмотров
  • 1 комментарий
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский
Украинский теннисист Сергей Стаховский покидает травяной челленджер в Сурбитоне. На стадии 1/4 финала украинец проиграл австралийцу Мэттью Эбдену.
 
Сурбитон. Четвертьфинал
Сергей Стаховский (Украина) – Мэттью Эбден (Австралия) –  4:6, 4:6
 
Напомним, в предыдущем раунде Стаховский победил индийца Рамкумара Раманатана.
 
В полуфинале Эбден встретится с победителем матча Алекс де Минор - Юки Бхамбри.
 
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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    yomayo17
    online
      yomayo17, 08.06.2018 18:54
    +1
    Мда... Схоже, ота перемога Стаха у Федерера на Уімблдоні - найвище досягнення... Мені особисто дуже шкода!!! Бо що Сергій, що Саша Долгополов по своїй суті гри, баченні її абсолютно не заслуговують бути у своїй кар'єрі "десь там", за межами двадцятки. Ну, тут і менталітет " чи зможу?", і, звичайно, тренери. А шкода! Потенціал був, впевнений,- здуріти можна! Вже все позаду, шкода... Але те, що вони привнесли в теніс від України,- тут шана і повага! ... Я не хочу тут згадувати ще декогось. Бо в любій цивілізованій країні вбивця (який справді порушив закон) має сидіти в тюрмі...
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