Стаховский вышел в 1/4 финала турнира в Сурбитоне

32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в 1/4 финала в британском Сурбитоне.
В матче второго круга турнира Стаховский в двух сетах победил индийца Рамкумара Раманатана: 6/4, 7/6 (4).
В четвертьфинале соревнований Стаховский сыграет с победителем пары Маккензи Макдональд — Мэттью Эбден.
Призовой фонд турнира в Сурбитоне составляет €127 тысяч.
Источник — Sport.ua
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