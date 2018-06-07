Стаховский вышел в 1/4 финала турнира в Сурбитоне

15:29 — SamojlovS

Разница в возрасте по-моему 17 лет, в размахе рук - более 10 см - да, у этого Сезара были шансы.....

15:27 — Artur Sarhsyan

9 побед из 9, все нокаутом. Правда, пока одни мешки, но парню всего 23, делать поспешные шаги не ...

15:24 — Евгений Семыкин

Молодец, но что-то соперник не особо активничал... Мож уже пора посильнее кого ?