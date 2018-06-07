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Стаховский вышел в 1/4 финала турнира в Сурбитоне

Украинский теннисист победил индийца Рамкумара Раманатана

  • 07.06.2018 14:47
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Getty Images. Сергей Стаховский
© Getty Images. Сергей Стаховский

32-летний украинский теннисист Сергей Стаховский вышел в 1/4 финала в британском Сурбитоне.

В матче второго круга турнира Стаховский в двух сетах победил индийца Рамкумара Раманатана: 6/4, 7/6 (4).

В четвертьфинале соревнований Стаховский сыграет с победителем пары Маккензи Макдональд — Мэттью Эбден.

Призовой фонд турнира в Сурбитоне составляет €127 тысяч.

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Источник — Sport.ua

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