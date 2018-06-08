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Свитолина развеяла миф о холодной Украине

Украинская теннисистка похвасталась фотографиями из родной Одессы

  • 08.06.2018 17:38
  • 2302 просмотра
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Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
© Jimmie48 Photography. Элина Свитолина
Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась фотографиями с набережной Одессы.
 
«Этот пост посвящается тем людям, которые думают, что в Украине идет снег 365 дней в году», – написала украинская теннисистка в Instagram.
 

Напомним, со следующей недели Элина Свитолина опустится на пятую строчку рейтинга WTA.

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Источник — Instagram

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