Свитолина развеяла миф о холодной Украине

Надежда на Тима , что он остановит эту машину , тем более обыгрывал уже

19:30 — alegofich

А что такова?....Едь на передовую и скажи что вне политики!

19:28 — alegofich

А на передвой точно убивают наших пацанов? или их живьем тут закапивают?==========Уехали обратно ...

19:24 — scorpio16

Мне почему то кажется что % 70-80 от количества это те кто работает или живёт(имея вид на житель...

19:23 — Footbolboy

Пришло время бояры! Поспеши, димка, а то собутылечники ничего тебе не оставят.

19:22 — serge1234

Ты бы и под чечена лег, будь возможность.

19:21 — serge1234

Он стилистику не переводит верно, потому ты и спалилось, ватное уеб...ще