Свитолина развеяла миф о холодной Украине

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась фотографиями с набережной Одессы.
«Этот пост посвящается тем людям, которые думают, что в Украине идет снег 365 дней в году», – написала украинская теннисистка в Instagram.
Напомним, со следующей недели Элина Свитолина опустится на пятую строчку рейтинга WTA.
Источник — Instagram
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