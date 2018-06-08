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СОДЕРЛИНГ: «Соперничество Надаля и Федерера обоим пошло на пользу»

Известный шведский теннисист высказал мнение о игре первой и второй ракетки мира

  • 08.06.2018 03:03
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Essentially Sports. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль
© Essentially Sports. Роджер Федерер, Рафаэль Надаль
Двукратный финалист «Ролан Гаррос», швед Робин Сёдерлинг поделился мнением о швейцарце Роджере Федерере и испанце Рафаэле Надале. 
 
«Надаль и Федерер борются с травмами на протяжении всей карьеры, но при этом они всегда возвращаются. Теперь Рафа и Роджер заботятся о своём календаре, пытаясь его разгрузить настолько, насколько это возможно. Думаю, что соперничество пошло на пользу обоим спортсменам. На мой взгляд, именно по этой причине Федерер не спешит завершать карьеру. Он понимает, что в будущем Надаль может побить его рекорды. Каждый из них хочет быть выше принципиального соперника», — цитирует Сёдерлинга Ubitennis.
 
Напомним, Рафаэль Надаль вышел в полуфинал Ролан Гаррос, где сыграет с Хуаном-Мартином дель Потро. 
 
А Роджер Федерер пропускает грунтовый сезон.
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Источник — Ubitennis

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