ДЕЛЬ ПОТРО: «Надаль - король Ролан Гаррос, приятно играть против него»

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро (5) поделился ожиданиями от полуфинала Ролан Гаррос с испанцем Рафаэлем Надалем (1).
«Я продолжаю думать о Надале в одном и том же ключе в течение последних лет. Рафа проиграл всего два матча за всю историю выступлений на «Ролан Гаррос». Испанец является королём соревнований в столице Франции, но всегда приятно играть против него на турнире «Большого шлема». Это уникальная возможность, которой хотел бы воспользоваться любой теннисист. Я постараюсь насладиться предстоящей игрой», — цитирует дель Потро официальный сайт Ролан Гаррос.
Победитель матча Надаль — дель Потро в финале встретится с победителем матча Доминик Тим (Австрия, 7) — Марко Чеккинато (Италия).
Ранее, Рафаэль Надаль одержал 900-ю победу в карьере.
Источник — Roland Garros
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