Ролан Гаррос. Белоконь и Дема не смогли пробиться в третий круг

Украинский дуэт Маргарита Белоконь/Виктория Дема не смог выйти в третий тур престижного турнира Ролан Гаррос.
Во втором раунде украинки уступили японскому дуэту Юки Найто/Нахо Сато: 5/7, 6/2, 5-10.
Матч стартовал еще в среду, но после двух выигранных геймов во втором сете начался дождь, и поединок решили доиграть в четверг. В итоге, сильнее оказались японки.
Источник — Sport.ua
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