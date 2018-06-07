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Ролан Гаррос. Белоконь и Дема не смогли пробиться в третий круг

Украинская пара проиграла японскому дуэту Юки Найто/Нахо Сато

  • 07.06.2018 16:27
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btu.org.ua. Маргарита Белоконь и Виктория Дема
© btu.org.ua. Маргарита Белоконь и Виктория Дема

Украинский дуэт Маргарита Белоконь/Виктория Дема не смог выйти в третий тур престижного турнира Ролан Гаррос.

Во втором раунде украинки уступили японскому дуэту Юки Найто/Нахо Сато: 5/7, 6/2, 5-10.

Матч стартовал еще в среду, но после двух выигранных геймов во втором сете начался дождь, и поединок решили доиграть в четверг. В итоге, сильнее оказались японки.

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Источник — Sport.ua

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