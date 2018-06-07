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Надаль впервые с 2015 года проиграл сет на Ролан Гаррос

Испанец не устоял в первой партии против Диего Шварцмана

  • 07.06.2018 07:57
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль
Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль впервые с 2015 года проиграл сет на Открытом чемпионата Франции по теннису. 
 
В поединке с аргентинцем Диего Шварцманом испанец отдал первый сет 4:6, а во втором вел в счете 5:3, когда матч приостановили из-за дождя. Поединок будет доигран сегодня, 7 июня.
 
Отметитм, что последний раз Надаль проигрывал сет на Ролан Гаррос в 2015-м, уступил сербу Новаку Джокович на стадии четвертьфинала со счетом 5:7, 3:6, 1:6, после чего выиграл на кортах Парижа 38 сетов кряду.
 
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Источник — Sport.ua

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