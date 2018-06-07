Надаль впервые с 2015 года проиграл сет на Ролан Гаррос

Лидер мирового рейтинга Рафаэль Надаль впервые с 2015 года проиграл сет на Открытом чемпионата Франции по теннису.
В поединке с аргентинцем Диего Шварцманом испанец отдал первый сет 4:6, а во втором вел в счете 5:3, когда матч приостановили из-за дождя. Поединок будет доигран сегодня, 7 июня.
Отметитм, что последний раз Надаль проигрывал сет на Ролан Гаррос в 2015-м, уступил сербу Новаку Джокович на стадии четвертьфинала со счетом 5:7, 3:6, 1:6, после чего выиграл на кортах Парижа 38 сетов кряду.
Источник — Sport.ua
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