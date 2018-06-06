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Матч Надаля на Ролан Гаррос перенесен из-за дождя

Испанец не доиграл поединок 1/4 финала турнира

  • 06.06.2018 21:20
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rolandgarros.com
© rolandgarros.com

Организаторам Ролан Гаррос пришлось перенести на четверг два матча 1/4 финала мужского розыгрыша.

Рафаэль Надаль и Диего Шварцман были вынуждены прервать свой матч из-за сильного дождя. К моменту остановки игры Шварцман выиграл первый сет 6:4, а во втором Надаль вел 5:3.

Кроме того, на четверг перенесли встречу Хуана Мартина Дель Потро против Марина Чилича (6:6 на момент остановки).

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Автор — Иван Зинченко, Sport.ua

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