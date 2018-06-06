Матч Надаля на Ролан Гаррос перенесен из-за дождя

Мы работали с прицелом на осень________________________________И кого прицелили? жеку "царя&...

А в спортлайф ходить ето не популяризация агрессора?

21:37 — roman2003h

A, то росіяни тепер знов друзі? Ну як кажуть життя нічого не вчить.

21:35 — Андрей Лазоренко

Патриоты? У этой ты власти экспорт и импорт Российской Федерации на первом месте в мировом экспор...

21:33 — doberrman62

это тема о чемпионате мира по футболу ,а вы уроды засираете своей ненавистью к друг другу эфир

21:33 — doberrman62

это тема о чемпионате мира по футболу ,а вы уроды засираете своей ненавистью к друг другу эфир

21:32 — digital_summer

В государство, в котором будет запрещена пропаганда агрессора? Только за. И че тебя в крайности к...