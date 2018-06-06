СВИТОЛИНА: «Бирмингем - идеальная подготовка к Уимблдону»

Теннисистка на турнире в Бирмингеме получила wild-card, а также возможность подготовиться к травяному сезону и стартующему Уимблдону.
«Я очень рада получить возможность сыграть здесь. Бирмингем - идеальная подготовка к Уимблдону. Кроме того, здесь соберутся сильные соперницы».
«Жду высокой конкуренции», - заявила Свитолина.
Турнир пройдет с 18 по 24 июня.
Источник — WTA
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