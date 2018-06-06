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Бирмингем. Свитолина получила wild-card

Украинка Элина Свитолина выступит на турнире в Бирмингеме

  • 06.06.2018 17:06
  • 1916 просмотров
  • 5 комментариев
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Getty images. Элина Свитолина
© Getty images. Элина Свитолина

Элина Свитолина получила wild-card на травяном турнире в Бирмингеме. Ранее сообщалось, что теннисистка не успела подать документы для участия в турнире, однако все равно сможет выступить.

Соревнование пройдет с 18 по 24 июня.

Среди других видных участниц отметим Гарбинье Мугурусу, Йоанну Конту, Мэдисон Киз и Петру Квитову.

В прошлом году Свитолина в Бирмингеме выбыла во втором круге.

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Источник — WTA

(2 голоса)

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Комментарии
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2018 17:55
    0
    Защищать после прошлогодней травмы там нечего, чуток очков можно поднабрать.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.06.2018 17:58
    0
    Stanislav Matusevych, 06.06.2018 17:55
    Защищать после прошлогодней травмы там нечего, чуток очков можно поднабрать.
    але вона не буде сіяною і вже в першому раунді може попасти наприклад на Квітову
    Ссылка
    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2018 18:03
    +1
    dudigo78, 06.06.2018 17:58
    але вона не буде сіяною і вже в першому раунді може попасти наприклад на Квітову
    Почему не будет сеяной?
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.06.2018 18:22
    0
    Stanislav Matusevych, 06.06.2018 18:03
    dudigo78, 06.06.2018 17:58 але вона не буде сіяною і вже в першому раунді може попасти наприклад на Квітову Почему не будет сеяной?
    а що хіба wild-card дає право бути сіяним? Я просто не знаю, чесно, тих всіх нюансів
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    Stanislav Matusevych
    online
      Stanislav Matusevych, 06.06.2018 18:25
    +1
    WC к посеву не имеет отношения.
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