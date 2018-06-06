Бирмингем. Свитолина получила wild-card

Элина Свитолина получила wild-card на травяном турнире в Бирмингеме. Ранее сообщалось, что теннисистка не успела подать документы для участия в турнире, однако все равно сможет выступить.

Соревнование пройдет с 18 по 24 июня.

Среди других видных участниц отметим Гарбинье Мугурусу, Йоанну Конту, Мэдисон Киз и Петру Квитову.

В прошлом году Свитолина в Бирмингеме выбыла во втором круге.